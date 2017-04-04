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市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 17:39 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，受英国退欧及央行政策的不确定性打压

路透伦敦4月4日 - 英镑周二兑美元、欧元及日圆下滑，因英国退欧条款及英国央行何时开始升息的不确定性令英镑承压。

英镑兑日圆下跌近1%至12周低位137.24日圆，因避险情绪引发投资者涌向传统避险资产，推动日圆全线上涨。

分析师称，市场风险偏好全线下滑，原因包括美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤、俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击事件以及法国大选将于月底拉开帷幕等。

英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。

“我们认为，现在这些都是政治杂音，”ING外汇策略分析师Viraj Patel称。他认为，市场重新思考英国央行可能开始升息的时机，是过去两天英镑疲软的原因；过去两天英镑下跌逾1%，触及五日低点1.2419。

英国央行总裁卡尼预定周五发表演说，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三发表谈话。

英镑兑欧元周二下跌0.25%，至0.8570英镑。(完) (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 张荻/高琦)
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