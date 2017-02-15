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市场报道 | 2017年 2月 15日 星期三 19:19 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，此前数据显示薪资增长速度放缓

路透伦敦2月15日 - 英镑兑美元周三下跌至一周低点1.2428美元，此前数据显示英国第四季薪资增长速度放缓，这对面临通胀率可能在未来数月大幅攀升的消费者来说是个坏消息。

数据公布之后，英镑兑美元下跌约0.3%。

英国第四季平均每周薪资所得较上年同期增加2.6%，市场预估为增加2.8%。失业率下降至2.8%，就业人口增加37,000人。

“英国就业数据持续反映英国去年下半年普遍正面的基调，但我们仍然认为英镑面临一些与触动第50条款(正式退欧)相关的风险，”道明证券资深全球策略师James Rossiter表示。

“大家观察CPI数据，指称通胀不致表现强劲，但这并不是说通胀在未来几个月内不会触及英国央行2%的目标水准，”他称。

“问题仍在于投入价格劲扬，何时终将反映在消费者物价上，”德意志银行分析师Tathagata Ghose在报告中指出。

英镑兑美元持于近一个月低位，报在0.8468英镑。(完) (编译/审校 李婷仪/龚芳)
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