欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
自6月英国退欧公投以来，英国消费者带动经济表现相对强劲，但今日出炉的数据显示，英国1月零售销售较前月下降0.3%，远逊于预期的增长0.9%。
这是英镑贬值20%和全球油价反弹带动燃料价格不断上升的影响下，英国家庭感到疲乏的最新迹象。
英镑兑欧元触及10日低位，下跌近0.5%，至0.8582英镑。英镑兑美元盘中下跌近1%至一周低位1.2388美元，后反弹，在伦敦午后报1.2418。
“零售销售是2016年英国经济的命脉，在预期未来数月消费者支出下滑的情况下，英镑兑欧元和美元可能进一步下跌，”Xtrade的首席市场分析师Paul Sirani说。
此前英镑兑欧元创下逾四个月来最佳升势，且迹象显示法国左翼政党可能联合支持一名总统候选人，拖累欧元兑美元今日进一步走低。
许多银行分析师预计英镑未来数周下跌。
英国脱欧事务大臣戴维斯在本周曾表示，政府预料将实现3月底前启动退欧程序的目标，但预期不会在下月欧盟峰会上行动。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”