版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 18日 星期六 01:45 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱

路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。

自6月英国退欧公投以来，英国消费者带动经济表现相对强劲，但今日出炉的数据显示，英国1月零售销售较前月下降0.3%，远逊于预期的增长0.9%。

这是英镑贬值20%和全球油价反弹带动燃料价格不断上升的影响下，英国家庭感到疲乏的最新迹象。

英镑兑欧元触及10日低位，下跌近0.5%，至0.8582英镑。英镑兑美元盘中下跌近1%至一周低位1.2388美元，后反弹，在伦敦午后报1.2418。

“零售销售是2016年英国经济的命脉，在预期未来数月消费者支出下滑的情况下，英镑兑欧元和美元可能进一步下跌，”Xtrade的首席市场分析师Paul Sirani说。

此前英镑兑欧元创下逾四个月来最佳升势，且迹象显示法国左翼政党可能联合支持一名总统候选人，拖累欧元兑美元今日进一步走低。

许多银行分析师预计英镑未来数周下跌。

英国脱欧事务大臣戴维斯在本周曾表示，政府预料将实现3月底前启动退欧程序的目标，但预期不会在下月欧盟峰会上行动。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐