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市场报道 | 2017年 3月 29日 星期三 17:19 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，投资屏息等待英国启动退欧进程

路透伦敦3月29日 - 英镑兑美元周三跌至八日低位，数小时后英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)将启动为期两年的退欧谈判。

在英国公投决定退欧后九个月，特雷莎梅将发信告知欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)，称英国确实将退出欧盟。英国于1973年加入欧盟。

0820GMT时，英镑兑美元跌0.25%至1.2417美元，稍早触及1.2377美元的低位。

一些分析师表示，触发里斯本条约第50款对投资者来说仅具有象征性意义，真正能够推动英镑走势的是与欧盟的谈判如何，以及未来英国经济的状况。

“过去两周我们已经看到英镑上涨，或许空仓仍较大，但短期内有逆转的可能，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的全球市场研究部门的欧洲主管Derek Halpenny表示。

“不过我认为目前这个阶段，没有逻辑支撑持续的卖盘和波动性加大。”

不过他表示，投资者将急于探知信件的基调是否带有调和意味，以及是否表明英国愿意灵活行事。

英镑兑欧元持平于0.8687，亚洲时段曾触及12日低点0.8735。

周二签署了退欧信件的特雷莎梅将在今日向议会说明最新的进展，而图斯克也将就相关事宜召开媒体吹风会。

一些分析师表示，相较于特雷莎梅的退欧信，图斯克的表态对投资者而言更为重要。(完) (编译/审校 于春红/王洋/刘秀红)
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