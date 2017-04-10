欧洲汇市：英镑从三周低位反弹，关注通胀数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元和欧元周一均上涨，自三周低点回升，投资者关注明日公布的通胀数据。该数据可能重燃英国央行最终会收紧政策的押注。
英镑兑美元3月上涨逾1.5%，因物价快速上升，市场消化英国在明年初升息的可能性，因一位英国央行决策者投票支持升息。
但英镑自4月初以来下跌，因为尽管通胀攀升，但央行总裁卡尼和弗利葛等货币政策委员的言论给英国不久可能升息的预期浇冷水。
英镑兑美元周一升0.4%，至1.2419美元，较周五触及的三周低位1.2365美元高约0.5美分。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的外汇市场头寸数据显示，截至上周二当周，英镑空仓小幅下降，但仍保持在纪录高位附近。
“我们关注明日发布的消费者物价指数(CPI)数据，以寻找英镑持续疲弱和能源价格不断上升将给英国央行带来更多困扰的迹象，尤其是在薪资增长放缓的情况下，”Western Union公司对冲经理Harry Mills说道。
英国消费者物价指数(CPI)将在周二0830 GMT公布，预计较上年同期上升1.9%，较2月同比上升2%有所放缓。
英镑兑欧元周一攀升0.3%，报0.8539英镑。
周三公布的薪资数据也备受关注。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”