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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 01:26 BJT

欧洲汇市：英镑从三周低位反弹，关注通胀数据

路透伦敦4月10日 - 英镑兑美元和欧元周一均上涨，自三周低点回升，投资者关注明日公布的通胀数据。该数据可能重燃英国央行最终会收紧政策的押注。

英镑兑美元3月上涨逾1.5%，因物价快速上升，市场消化英国在明年初升息的可能性，因一位英国央行决策者投票支持升息。

但英镑自4月初以来下跌，因为尽管通胀攀升，但央行总裁卡尼和弗利葛等货币政策委员的言论给英国不久可能升息的预期浇冷水。

英镑兑美元周一升0.4%，至1.2419美元，较周五触及的三周低位1.2365美元高约0.5美分。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的外汇市场头寸数据显示，截至上周二当周，英镑空仓小幅下降，但仍保持在纪录高位附近。

“我们关注明日发布的消费者物价指数(CPI)数据，以寻找英镑持续疲弱和能源价格不断上升将给英国央行带来更多困扰的迹象，尤其是在薪资增长放缓的情况下，”Western Union公司对冲经理Harry Mills说道。

英国消费者物价指数(CPI)将在周二0830 GMT公布，预计较上年同期上升1.9%，较2月同比上升2%有所放缓。

英镑兑欧元周一攀升0.3%，报0.8539英镑。

周三公布的薪资数据也备受关注。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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