欧洲汇市：英镑兑主要货币多上涨，本周料再受退欧题材牵引

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月20日 - 英镑兑多数主要货币周一上涨，兑欧元结束三日连跌，本周可能再次受到英国如何退出欧盟及退欧对经济的冲击等质疑声浪影响。
英国上议院料将开始就相关法案进行辩论，法案将为英国正式启动里斯本条约第50条正式退欧协商铺路。
反对党及其他党派的议员正寻求提出修正案，以迫使政府更频繁地进行例行退欧协商说明，并要求确保居住在英国的欧盟国家民众的权益。
英镑表现为本月以来最佳，兑美元上涨0.5%，至1.2475美元，兑欧元升至0.8516英镑。英镑兑日圆及瑞郎亦有类似涨幅。
“上议院对第50条款的讨论，可能比预期更有意思。看起来确实更稍微倾向争取修正，”法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan称。
一名欧盟高层外交人士向路透表示，虽然理论上英国仍有机会留在欧盟，但许多欧陆人士现在不会欢迎英国立场大转弯。
英镑选择权隐含波动率最近几周已下跌，暗示市场预期当英国正式启动第50条款时，不会立即发生剧变。(完) (编译 张明钧/蔡美珍；审校 白云/李婷仪)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”