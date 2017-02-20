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市场报道 | 2017年 2月 20日 星期一 18:39 BJT

欧洲汇市：英镑兑主要货币多上涨，本周料再受退欧题材牵引

路透伦敦2月20日 - 英镑兑多数主要货币周一上涨，兑欧元结束三日连跌，本周可能再次受到英国如何退出欧盟及退欧对经济的冲击等质疑声浪影响。

英国上议院料将开始就相关法案进行辩论，法案将为英国正式启动里斯本条约第50条正式退欧协商铺路。

反对党及其他党派的议员正寻求提出修正案，以迫使政府更频繁地进行例行退欧协商说明，并要求确保居住在英国的欧盟国家民众的权益。

英镑表现为本月以来最佳，兑美元上涨0.5%，至1.2475美元，兑欧元升至0.8516英镑。英镑兑日圆及瑞郎亦有类似涨幅。

“上议院对第50条款的讨论，可能比预期更有意思。看起来确实更稍微倾向争取修正，”法国兴业银行外汇分析师Alvin Tan称。

一名欧盟高层外交人士向路透表示，虽然理论上英国仍有机会留在欧盟，但许多欧陆人士现在不会欢迎英国立场大转弯。

英镑选择权隐含波动率最近几周已下跌，暗示市场预期当英国正式启动第50条款时，不会立即发生剧变。(完) (编译 张明钧/蔡美珍；审校 白云/李婷仪)
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