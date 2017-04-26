欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。
英镑兑欧元周二跌至两周低点，因在法国受市场欢迎的中间派候选人马克龙在总统大选第一轮投票中胜出后，欧元连续第二日上涨。
英镑兑欧元周三日内下跌0.1%至0.8516英镑。
英镑兑美元跌0.2%至1.2819美元，已较上周特雷莎梅意外要求6月提前大选后所及六个月高位下跌0.01美元。
除了周五将出炉的GDP数据，投资者还关注围绕英退的最新消息。
退欧进程似乎已因大选而遭到搁置，不过特雷莎梅将在周三于伦敦会晤欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)。
“过去几天和本周英镑的主要推动力一直是欧元和美元的走向，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。
“这些天实在没有任何主要影响英镑的重大事件，所以英镑实际上掣肘于欧元走强以及美元走软的影响中。”(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 于春红)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”