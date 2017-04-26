欧洲汇市：英镑兑欧元下跌，投资者等待英国方面的新刺激因素

路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。

英镑兑欧元周二跌至两周低点，因在法国受市场欢迎的中间派候选人马克龙在总统大选第一轮投票中胜出后，欧元连续第二日上涨。

英镑兑欧元周三日内下跌0.1%至0.8516英镑。

英镑兑美元跌0.2%至1.2819美元，已较上周特雷莎梅意外要求6月提前大选后所及六个月高位下跌0.01美元。

除了周五将出炉的GDP数据，投资者还关注围绕英退的最新消息。

退欧进程似乎已因大选而遭到搁置，不过特雷莎梅将在周三于伦敦会晤欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)。

“过去几天和本周英镑的主要推动力一直是欧元和美元的走向，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。