欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，受英国本周数据表现强劲激励

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四升至六周高位，本周的强劲数据表现，缓解了一些投资人对英国退欧冲击经济的疑虑。
英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。
英镑兑欧元上涨0.3%，至0.8476英镑，为2月27日以来最高。
英镑兑美元料连续四日上涨，报1.2552美元，创3月28日以来最高，日内上涨0.1%。
“市场仍在做空英镑，因此任何有关英国经济的惊喜消息都可能令英国短暂反弹，但长期而言英镑兑欧元还是相对偏空，”荷兰合作银行外汇分析师Piotr Matys说道。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客3月建立的英镑空仓已达到最高纪录；自英国公投退欧以来英镑已贬值近五分之一。
英镑自英国公投退欧以来的贬值令出口商受益，但推高了英国的国内通胀率，因此令消费者购买力收到挤压，这令投资者感到担忧，他们将强劲的消费视为退欧公投之后提振英国经济的一个因素。
3月英国消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.3%，高于英国央行的目标值，而包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。
“过去数月英镑走贬将继续加剧通胀压力...因此在薪资增长停滞之际，长期来看高通胀对英国消费者而言不是好兆头，”Matys说道。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/张明钧)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”