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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 17:31 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元升至六周高位，受英国本周数据表现强劲激励

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四升至六周高位，本周的强劲数据表现，缓解了一些投资人对英国退欧冲击经济的疑虑。

英国通胀率数据平稳，薪资增幅数据高于预期，提振英镑兑主要货币本周走势，朝鲜及叙利亚紧张局势升高，以及法国总统大选一名极左派候选人选情升温，打击了美元及欧元。

英镑兑欧元上涨0.3%，至0.8476英镑，为2月27日以来最高。

英镑兑美元料连续四日上涨，报1.2552美元，创3月28日以来最高，日内上涨0.1%。

“市场仍在做空英镑，因此任何有关英国经济的惊喜消息都可能令英国短暂反弹，但长期而言英镑兑欧元还是相对偏空，”荷兰合作银行外汇分析师Piotr Matys说道。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，投机客3月建立的英镑空仓已达到最高纪录；自英国公投退欧以来英镑已贬值近五分之一。

英镑自英国公投退欧以来的贬值令出口商受益，但推高了英国的国内通胀率，因此令消费者购买力收到挤压，这令投资者感到担忧，他们将强劲的消费视为退欧公投之后提振英国经济的一个因素。

3月英国消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.3%，高于英国央行的目标值，而包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。

“过去数月英镑走贬将继续加剧通胀压力...因此在薪资增长停滞之际，长期来看高通胀对英国消费者而言不是好兆头，”Matys说道。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 艾茂林/张明钧)
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