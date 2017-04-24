欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
* 英镑及英债收益率变化：tmsnrt.rs/2o9OvGh
* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163
路透伦敦4月24日 - 英镑兑欧元周一大幅下跌。马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，金融市场普遍感到宽慰，投资者青睐欧元。
英镑上周上涨近2%，兑欧元触及四个月高位，之前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行大选。
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
这也推动英镑下跌，英镑兑欧元隔夜回吐上周几乎所有涨幅，最新报0.8476，下跌1.2%。
英镑兑美元距上周英国首相特雷莎梅要求提前举行大选后触及的高位不远，日内跌不到0.1%，至1.2805。
德国商业银行外汇分析师Thu-Lan Nguyen称，“我不能说目前(英镑兑美元走势)有许多本地推动因素，...主要推动力来自欧元兑英镑，而且主要是由欧元带动的。”
她称，经济数据将是英镑的重要推动力。英国第一季国内生产总值(GDP)初值将于周五公布。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 张涛/刘秀红)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未