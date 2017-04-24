版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 16:50 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧

* 英镑及英债收益率变化：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163

路透伦敦4月24日 - 英镑兑欧元周一大幅下跌。马克龙赢得法国大选第一轮投票之后，金融市场普遍感到宽慰，投资者青睐欧元。

英镑上周上涨近2%，兑欧元触及四个月高位，之前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行大选。

不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。

这也推动英镑下跌，英镑兑欧元隔夜回吐上周几乎所有涨幅，最新报0.8476，下跌1.2%。

英镑兑美元距上周英国首相特雷莎梅要求提前举行大选后触及的高位不远，日内跌不到0.1%，至1.2805。

德国商业银行外汇分析师Thu-Lan Nguyen称，“我不能说目前(英镑兑美元走势)有许多本地推动因素，...主要推动力来自欧元兑英镑，而且主要是由欧元带动的。”

她称，经济数据将是英镑的重要推动力。英国第一季国内生产总值(GDP)初值将于周五公布。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 张涛/刘秀红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐