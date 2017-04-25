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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 17:04 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元小跌，强势欧元继续令其承压

路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二下跌，继续因欧元恢复强势而承压。在法国第一轮总统选举投票过后，投资者对欧洲的看法变得乐观。

英镑兑欧元周一下挫1.4%，录得1月初来最大单日跌幅，因法国总统大选未出现两位反欧盟民族主义候选人在第二轮投票中对决的局面，投资人回补欧元。

欧元周二继续给英镑构成压力，英镑兑欧元跌0.1%报0.8501英镑。

“我们看到欧元兑美元和英镑在释然性上涨后守住了大部分涨势，因此我们看到英镑/欧元在昨日水准附近徘徊，”Caxton FX的汇市分析师Alexandra Russell-Oliver说。

“如果市场不相信大选能够降低英国与欧盟进行退欧谈判的难度，则英镑上周在英国首相要求提前举行选举消息的提振下录得的巨大涨幅可能面临更多风险。马克龙有望成为法国下届总统也对英镑不利，因为他是人尽皆知的英国退欧批评人士，”LMAX分析师在一份报告中说。

英镑兑美元涨0.1%至1.2802美元。

投资者本周关注周五将公布的英国国内生产总值(GDP)数据，此外还将关注周六举行的欧盟峰会，届时将敲定英国退欧的谈判指引草案。

除了对英国经济状况及英国退欧谈判基调的担忧之外，投资者也警惕苏格兰要求的独立公投。这可能会导致英国分裂。(完) (编译 张涛/汪红英；审校 高琦/于春红)
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