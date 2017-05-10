欧洲汇市：英镑兑欧元触及三周高点，英国央行次日将召开会议

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh
* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
路透伦敦5月10日 - 英镑兑欧元周三触及三周高点，兑美元则是朝1.30迈进，交易商等待英国央行本周公布通胀报告及政策会议。
英国央行一名货币政策委员会委员3月投票支持升息，在这之后投资人将会关注该行“超级星期四”会议，以了解该行在维持英国利率于纪录低点的立场是否有任何松动的迹象。
英国通胀率已经超过央行的2%目标，但部分人士表示，首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)宣布6月提选大选带动英镑反弹，可能令通胀涨势受限。
英镑兑美元最高上涨0.4%至1.2988，但仍处于1.30水准下方，而分析师称，1.30是该汇价关键“心理”位。
英镑兑欧元涨0.3%触及三周高位0.8383。
“目前的焦点确实是在英国央行身上，或许这可以对英镑涨势做出解释，”瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇策略师Richard Falkenhall称，并指出英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在3月投票支持升息，并且其他委员也有可能效仿。
“也可以简单解释为，由于英国提前大选，英退谈判方面目前进入沉默期。”
特雷莎梅承诺，如果能在6月8日再度当选，则将限制家庭能源价格。三菱日联金融集团(MUFG)策略师称，这一承诺有可能会给英镑带来利好。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 王洋/艾茂林)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
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