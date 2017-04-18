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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 17:11 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及八周高位，因法国大选临近

路透伦敦4月18日 - 英镑周二全线上涨，兑欧元触及八周高位，因投资者关注焦点从英国退欧转向法国大选及美国经济状况。

目前距法国大选第一轮投票只有不到一周时间，四位主要候选人在民调中并驾齐驱，欧元走势普遍艰难，兑英镑一度低见2月24日以来最低位0.8451。

民调显示，最后的角逐将在候选人马克龙和玛琳娜.勒庞之间展开。

但过去两周选情趋于紧绷，极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)异军突起，引发外界担忧选民最终可能在5月7日的第二轮选举中必须在极左翼和极右翼之间做出选择。

英镑兑美元触及三周高点1.2608。人们怀疑美国特朗普政府或许难以推进其财政刺激计划，这导致美元全线走软。

英镑/美元过去一个月上涨1.5%，但较去年6月退欧公投前的水平仍低15%以上。

“英国方面的许多英镑坏消息已经被消化，缺乏英镑进一步走贬的新诱因就构成支撑，”三菱日联金融集团(MUFG)汇市策略师Lee Hardman称。

“美国方面，许多好消息也已经被消化，(但)美国经济今年开局逊于预期，并且特朗普政府将来能够落实财政刺激计划的预期降温。”(完) (编译 于春红/王兴亚；审校 高琦/张涛)
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