欧洲汇市：英镑兑欧元触及八周高位，因法国大选临近

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦4月18日 - 英镑周二全线上涨，兑欧元触及八周高位，因投资者关注焦点从英国退欧转向法国大选及美国经济状况。
目前距法国大选第一轮投票只有不到一周时间，四位主要候选人在民调中并驾齐驱，欧元走势普遍艰难，兑英镑一度低见2月24日以来最低位0.8451。
民调显示，最后的角逐将在候选人马克龙和玛琳娜.勒庞之间展开。
但过去两周选情趋于紧绷，极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)异军突起，引发外界担忧选民最终可能在5月7日的第二轮选举中必须在极左翼和极右翼之间做出选择。
英镑兑美元触及三周高点1.2608。人们怀疑美国特朗普政府或许难以推进其财政刺激计划，这导致美元全线走软。
英镑/美元过去一个月上涨1.5%，但较去年6月退欧公投前的水平仍低15%以上。
“英国方面的许多英镑坏消息已经被消化，缺乏英镑进一步走贬的新诱因就构成支撑，”三菱日联金融集团(MUFG)汇市策略师Lee Hardman称。
“美国方面，许多好消息也已经被消化，(但)美国经济今年开局逊于预期，并且特朗普政府将来能够落实财政刺激计划的预期降温。”(完) (编译 于春红/王兴亚；审校 高琦/张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未