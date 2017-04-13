欧洲汇市：英镑兑欧元触及六周高位，兑反弹的美元下滑

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。
欧元兑英镑本周下跌，因法国总统大选极极左翼候选人梅朗雄的支持率上升。而英国通胀数据稳定，薪资增幅数据高于预期，提振了英镑。
英镑兑欧元上涨0.2%，至0.8487英镑，稍早触及2月27日以来最高0.8476。
“显而易见，市场非常担心法国政治风险，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan说。
“如果民调继续显示梅朗雄在第一轮投票的支持率上升，这将打击欧元，从而将拉低欧元/英镑。”
在法国总统大选中，中间派候选人马克龙和极右政党领导人勒庞仍然是两大热门。
英镑兑美元在伦敦早盘一度有望四连涨，但英镑失去动能，因美元在美国总统特朗普称美元过强而下跌后反弹。
英镑兑美元在伦敦尾盘报1.2522美元，日内跌0.2%，但本周周线仍上升1%。
3月英国消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.3%，高于英国央行的目标，而包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。
英国商会(BCC)周四公布，2017年第一季英国制造业出口创下逾两年最快增速，服务业也反弹创下去年英国公投以来最快的营收增长。。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未