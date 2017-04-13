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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 01:05 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及六周高位，兑反弹的美元下滑

路透伦敦4月13日 - 英镑兑欧元周四触及六周高位，因法国总统选举第一轮投票前投资者紧张不安，且本周强劲的英国数据部份缓解了对英国退欧的担忧，让英镑得以喘息。

欧元兑英镑本周下跌，因法国总统大选极极左翼候选人梅朗雄的支持率上升。而英国通胀数据稳定，薪资增幅数据高于预期，提振了英镑。

英镑兑欧元上涨0.2%，至0.8487英镑，稍早触及2月27日以来最高0.8476。

“显而易见，市场非常担心法国政治风险，”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan说。

“如果民调继续显示梅朗雄在第一轮投票的支持率上升，这将打击欧元，从而将拉低欧元/英镑。”

在法国总统大选中，中间派候选人马克龙和极右政党领导人勒庞仍然是两大热门。

英镑兑美元在伦敦早盘一度有望四连涨，但英镑失去动能，因美元在美国总统特朗普称美元过强而下跌后反弹。

英镑兑美元在伦敦尾盘报1.2522美元，日内跌0.2%，但本周周线仍上升1%。

3月英国消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.3%，高于英国央行的目标，而包括奖金在内的平均每周薪资所得较上年同期增加2.3%。

英国商会(BCC)周四公布，2017年第一季英国制造业出口创下逾两年最快增速，服务业也反弹创下去年英国公投以来最快的营收增长。。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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