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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 19:34 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元跌至七周低点，受英退欧谈判不确定性的拖累

路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周一跌至七周低点，围绕英国何时启动正式退欧程序的不确定性拖累英镑，此外还有英国的经济数据低迷。

根据上周英国上议院的一项投票结果，只有承诺保护欧盟公民的权利，首相特雷莎梅才能启动退欧谈判。这是她的退欧计划遭受的第一次打击。同时这也将把退欧程序可最早启动的日期推迟到3月13日左右。

“市场希望看到及早触发第50条款，因为这会让不确定的东西明晰化...” ING外汇策略师Viraj Patel说。

“市场现在聚焦于最终的结果，”他表示，“现在看这是不可避免的，所以他们关注退欧后是什么情况。”

英镑兑欧元跌至1月19日以来最低位0.8669。

1005GMT时，英镑回升到0.8644，不过日内仍下跌0.1%。

欧元周一下跌，因前法国总理朱佩称不准备参加法国总统竞选，投资者担心这可能使得反欧盟领导人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选几率上升。

周五发布的调查报告显示，2月消费者支出放缓开 始对英国服务业企业造成冲击，服务业PMI降至五个月低位，对退欧前的 英国经济带来不详预兆。

此外对于苏格兰再度举行独立公投的担心也打压英镑。上周五英镑兑美元曾跌至七周低点1.2215。周一英镑兑美元接近这一水平，报1.2259，日内下跌0.3%。

分析师表示，上周英镑兑美元下跌逾2%主要是因为美元坚挺。而美元坚挺背后的原因是市场愈发认为美联储将在3月加息。

相反英国央行预计将维持利率在纪录低点不变。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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