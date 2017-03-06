欧洲汇市：英镑兑欧元跌至七周低点，受英退欧谈判不确定性的拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元周一跌至七周低点，围绕英国何时启动正式退欧程序的不确定性拖累英镑，此外还有英国的经济数据低迷。
根据上周英国上议院的一项投票结果，只有承诺保护欧盟公民的权利，首相特雷莎梅才能启动退欧谈判。这是她的退欧计划遭受的第一次打击。同时这也将把退欧程序可最早启动的日期推迟到3月13日左右。
“市场希望看到及早触发第50条款，因为这会让不确定的东西明晰化...” ING外汇策略师Viraj Patel说。
“市场现在聚焦于最终的结果，”他表示，“现在看这是不可避免的，所以他们关注退欧后是什么情况。”
英镑兑欧元跌至1月19日以来最低位0.8669。
1005GMT时，英镑回升到0.8644，不过日内仍下跌0.1%。
欧元周一下跌，因前法国总理朱佩称不准备参加法国总统竞选，投资者担心这可能使得反欧盟领导人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)胜选几率上升。
周五发布的调查报告显示，2月消费者支出放缓开 始对英国服务业企业造成冲击，服务业PMI降至五个月低位，对退欧前的 英国经济带来不详预兆。
此外对于苏格兰再度举行独立公投的担心也打压英镑。上周五英镑兑美元曾跌至七周低点1.2215。周一英镑兑美元接近这一水平，报1.2259，日内下跌0.3%。
分析师表示，上周英镑兑美元下跌逾2%主要是因为美元坚挺。而美元坚挺背后的原因是市场愈发认为美联储将在3月加息。
相反英国央行预计将维持利率在纪录低点不变。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”