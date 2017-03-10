欧洲汇市：英镑兑欧元跌至八周低位，因消息称欧洲央行讨论升息的可能性

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月10日 - 英镑兑欧元周五下滑至八周低位，因欧元全面上涨，受部分欧洲央行决策者讨论了在结束量化宽松计划前升息的消息提振。
消息人士向路透表示，部分欧洲央行决策者提出在结束购债前升息的可能性，但讨论范围小，未获广泛支持。
在这消息出来后，英镑兑欧元跌近1%，触及0.8779英镑，为2月17日来最低，欧元本已走强，因投资者认为周四欧洲央行总裁德拉吉的讲话略写鹰派。
英镑兑欧元势将录得五个月来最大的两周跌幅。英镑下跌，也因为担忧消费者支出疲弱将拖累经济放缓，以及苏格兰进行第二次独立公投的传闻。
数据显示，去年底和今年初英国工厂产出录得近七年以来最大增幅，出口增长也迅速，但对英镑仅带来轻微和短暂的提振。
“现在我们看到英国退欧公投的后果对经济造成的影响，而公投后不久的经济数据意外强劲，”OFX高管Alex Edwards说。
“但我认为，许多大量围绕英国退欧的负面消息已被消化，英镑将在大约1.20美元得到支撑，我认为，英镑不会跌至远低于该水准。”
英镑兑美元小跌0.1%，至1.2154美元，稍早触及八周低位1.2133美元。市场对美联储下周将升息的预期提振美元，令英镑跌势加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”