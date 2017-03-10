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市场报道 | 2017年 3月 11日 星期六 01:37 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元跌至八周低位，因消息称欧洲央行讨论升息的可能性

路透伦敦3月10日 - 英镑兑欧元周五下滑至八周低位，因欧元全面上涨，受部分欧洲央行决策者讨论了在结束量化宽松计划前升息的消息提振。

消息人士向路透表示，部分欧洲央行决策者提出在结束购债前升息的可能性，但讨论范围小，未获广泛支持。

在这消息出来后，英镑兑欧元跌近1%，触及0.8779英镑，为2月17日来最低，欧元本已走强，因投资者认为周四欧洲央行总裁德拉吉的讲话略写鹰派。

英镑兑欧元势将录得五个月来最大的两周跌幅。英镑下跌，也因为担忧消费者支出疲弱将拖累经济放缓，以及苏格兰进行第二次独立公投的传闻。

数据显示，去年底和今年初英国工厂产出录得近七年以来最大增幅，出口增长也迅速，但对英镑仅带来轻微和短暂的提振。

“现在我们看到英国退欧公投的后果对经济造成的影响，而公投后不久的经济数据意外强劲，”OFX高管Alex Edwards说。

“但我认为，许多大量围绕英国退欧的负面消息已被消化，英镑将在大约1.20美元得到支撑，我认为，英镑不会跌至远低于该水准。”

英镑兑美元小跌0.1%，至1.2154美元，稍早触及八周低位1.2133美元。市场对美联储下周将升息的预期提振美元，令英镑跌势加剧。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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