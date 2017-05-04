欧洲汇市：英镑兑美元上涨，受强劲的服务业数据提振

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四上涨。英国服务业数据优于预估，令英国央行更有理由尽早升息。
4月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)意外升至四个月高点55.8，高于路透调查所有分析师的预估。
英镑兑美元日内上涨0.33%至1.29美元。
“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行下周四政策会议施压、令会议基调将更为鹰派的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称。
“尽管这只是一次性数据，但在通胀报告之前有如此强劲的数据，可能会在未来几日给英镑带来超大影响。”
英国央行密切关注本周PMI调查数据。市场普遍预期，因英国经济面临围绕脱欧带来的不确定性，英国央行今年一整年都将维持利率在纪录低点不变，甚至可能持续到2019年。
英镑兑欧元跌0.2%至0.8473。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 张涛/艾茂林)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)