欧洲汇市：英镑兑美元上涨，受强劲的服务业数据提振

路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四上涨。英国服务业数据优于预估，令英国央行更有理由尽早升息。

4月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)意外升至四个月高点55.8，高于路透调查所有分析师的预估。

英镑兑美元日内上涨0.33%至1.29美元。

“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行下周四政策会议施压、令会议基调将更为鹰派的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称。

“尽管这只是一次性数据，但在通胀报告之前有如此强劲的数据，可能会在未来几日给英镑带来超大影响。”

英国央行密切关注本周PMI调查数据。市场普遍预期，因英国经济面临围绕脱欧带来的不确定性，英国央行今年一整年都将维持利率在纪录低点不变，甚至可能持续到2019年。