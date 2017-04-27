欧洲汇市：英镑兑美元上涨，得益于美元疲软及民调

路透伦敦4月27日 - 英镑兑美元周四上涨约0.5%至1.29美元上方的七个月高位，得益于美元普遍疲软，以及民调显示特雷莎梅有望在她所要求的6月份提前大选中获胜。

几天前特雷莎梅公布提前选举的消息时，英镑一度上涨多达0.04美元，但此后投资者对于推高英镑看上去信心不足，周四短暂触及的高点仅较上周高出10个跳动点。

英镑兑美元上涨约0.33%至1.2891美元，曾在伦敦盘初触及1.2917美元的高位。英镑兑欧元也上涨0.4%至0.8456英镑，较上日盘中高点低约0.5%。

美银美林的策略师Kamal Sharma表示，特雷莎梅在民调中领先，消除了英镑的下行压力，使其将会受益于税收流动--历史上通常会在4月推高英镑。

“这场选举的影响降低了下行风险，”他说，“这对英镑的影响基本上已经结束，现在我们回到季节性的出色表现。”

在过去12年里，英镑在4月初平均上涨2.3%。本月迄今，英镑上涨了2.5%左右。

但Sharma提醒到，英镑在5月的表现通常不如人意，并可能在6月8日选举前面临一些自然的压力。而关于下届政府在今年稍晚的退欧谈判中将如何行事的臆测，也会给英镑造成压力。

德国商业银行的技术分析师指出，英镑短期内突破1.30美元面临障碍。