欧洲汇市：英镑兑美元下滑，投资者等待欧盟对英国退欧的反应

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元周四下跌，因投资者等待欧洲领导人对英国退欧的反应，并为即将到来的英国与欧盟间协商做准备。前一日英国正式触发了退欧进程。
英国首相特雷莎梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。
在特雷莎梅宣布触发第50条款之后，英镑小幅走升，但昨日还是收低。
英镑周四续跌，下滑0.2%至1.2414美元。
“我认为昨天英镑没有太大反应不会太让人感到意外...市场早就预期到会发生了，”伦敦OFX交易主管Alex Edwards表示。
“我认为我们将会见到本周之前及下周初将持稳于区间之内，直到未来几周我们见到更多实质协商内容为止。”
英镑兑欧元下跌0.1%至0.8650英镑。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 已经承诺将在英国提出退欧通知的48小时内做出欧盟方面的反应，投资人观察可能包含欧盟立场的协商指导原则。
投资人最为关切的是，英国和欧盟之间要花多少时间协商出新的安排，部分人士担心所需时间比预定的两年还要久。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未