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市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 16:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元下滑，投资者等待欧盟对英国退欧的反应

路透伦敦3月30日 - 英镑兑美元周四下跌，因投资者等待欧洲领导人对英国退欧的反应，并为即将到来的英国与欧盟间协商做准备。前一日英国正式触发了退欧进程。

英国首相特雷莎梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。

在特雷莎梅宣布触发第50条款之后，英镑小幅走升，但昨日还是收低。

英镑周四续跌，下滑0.2%至1.2414美元。

“我认为昨天英镑没有太大反应不会太让人感到意外...市场早就预期到会发生了，”伦敦OFX交易主管Alex Edwards表示。

“我认为我们将会见到本周之前及下周初将持稳于区间之内，直到未来几周我们见到更多实质协商内容为止。”

英镑兑欧元下跌0.1%至0.8650英镑。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk) 已经承诺将在英国提出退欧通知的48小时内做出欧盟方面的反应，投资人观察可能包含欧盟立场的协商指导原则。

投资人最为关切的是，英国和欧盟之间要花多少时间协商出新的安排，部分人士担心所需时间比预定的两年还要久。(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/孙茉莉)
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