欧洲汇市：英镑兑美元仍处七个月高位下方，等待产出数据及央行会议

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑自英国退欧公投以来的表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦5月11日 - 英镑/美元周四仍处于七个月高位下方，投资者在等待今日稍晚英国经济数据以及英国央行的利率决定和通胀报告，估计数据及央行会议都不会暗示央行政策将有改变。

自从英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)上个月宣布6月8日提前大选以来，英镑累计上涨3%，而全球市场波动性减弱以及有关退欧谈判的进展给英镑带来扶助。

但英镑未能突破1.30美元，而且交易商并不怎么确信英国央行周四会发出有望推高英镑的信号，即便英国通胀已经超出了央行的2%目标水准。

英镑/美元持平于1.2942美元，英镑/欧元跌0.1%报0.8404英镑。

面对英国退欧的诸多未知数、全国大选，以及经济数据好坏不一，英国央行周四可能表明，需待情势更加明朗化，才能为英国近十年来的首度升息铺平道路。

“今天的焦点将在于是否有人加入福布斯支持升息的行列，”ING外汇策略主管Chris Turner在一份报告中写道。在货币政策委员会(MPC) 3月会议上，委员福布斯一人支持升息。