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市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 16:30 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元持稳，市场关注英国3月通胀数据

路透伦敦4月11日 - 英镑兑美元和欧元周二持稳，投资人关注英国即将公布的3月消费者通胀数据。该数据料显示，3月通胀率保持在英国央行2%的目标水平上方。

2月英国消费者物价较上年同期上涨2.3%，此前英国央行一位官员在最近一次会议上投票支持升息，这鼓舞了对该行最早可能2018年初升息的预期，并提振英镑上涨。

但英镑自4月初以来开始回落，英国央行总裁卡尼及英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛的讲话给很快会升息的预期泼了冷水。

通胀数据将于0830GMT出炉，其料将显示英国3月通胀率持稳于2.3%。

“英国通胀的潜在趋势仍呈负面，因英镑大幅贬值将令进口物价持续上涨。要注意的是，2月制造业投入物价上涨19%，这至少会在一定程度上转嫁到英国消费者身上，”荷兰合作银行策略师在调研报告中写道。

“因此，实际可支配收入将继续缩水，这对需求驱动的英国经济而言不是个好兆头。”

数据出炉之前，英镑兑美元持平于 1.2405美元，英镑兑欧元报0.8537。(完) (编译 李春喜/王琛；审校 于春红)
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