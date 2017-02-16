欧洲汇市：英镑兑美元小升，英国退欧无新进展令市场走势较为平淡

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月16日 - 英镑兑美元周四上涨约0.5%，追随主要货币的整体走势。在美国公布较高的1月通胀数据之后，市场对于美国经济潜在力道滋生一些谨慎情绪。
由于英国政府在退欧进程方面没有重大进展，英镑兑美元一个月来的波动幅度一直在0.03美元以内。
一些英国数据传出了负面信号，其中周三的薪资数据低于预期。不过这还不足以引发英镑的又一轮剧烈抛盘。
“在下一轮英国退欧消息出炉前，市场显然暂时喘一口气，”荷兰合作银行伦敦分行的策略师Jane Foley表示。
“一旦协商适度地展开，情势的复杂程度将更加显而易见。在此同时，市场取得了实质薪资年底前将显着放缓的进一步证据。英镑很可能将陷入动荡。”
英镑在伦敦早盘上涨0.3%至1.2497美元，兑欧元则是小涨至0.8508英镑。
周五公布的零售销售数据将会提供英国经济整体力道的证据；自去年6月公投退欧以来，英国经济的表现一直比原先预期更为强劲。
英国1月零售销售料降上年同期成长3.4%。
LMAX分析师团队表示，“在进入周四之际，英镑保持坚稳，看来在美国特朗普保护主义及不确定性下，市场不打算过于积极作多美元。”
“数据不完全具有支撑力。在此同时，英国退欧仍是一大隐忧。”(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/白云)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”