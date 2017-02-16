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市场报道 | 2017年 2月 16日 星期四 18:29 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小升，英国退欧无新进展令市场走势较为平淡

路透伦敦2月16日 - 英镑兑美元周四上涨约0.5%，追随主要货币的整体走势。在美国公布较高的1月通胀数据之后，市场对于美国经济潜在力道滋生一些谨慎情绪。

由于英国政府在退欧进程方面没有重大进展，英镑兑美元一个月来的波动幅度一直在0.03美元以内。

一些英国数据传出了负面信号，其中周三的薪资数据低于预期。不过这还不足以引发英镑的又一轮剧烈抛盘。

“在下一轮英国退欧消息出炉前，市场显然暂时喘一口气，”荷兰合作银行伦敦分行的策略师Jane Foley表示。

“一旦协商适度地展开，情势的复杂程度将更加显而易见。在此同时，市场取得了实质薪资年底前将显着放缓的进一步证据。英镑很可能将陷入动荡。”

英镑在伦敦早盘上涨0.3%至1.2497美元，兑欧元则是小涨至0.8508英镑。

周五公布的零售销售数据将会提供英国经济整体力道的证据；自去年6月公投退欧以来，英国经济的表现一直比原先预期更为强劲。

英国1月零售销售料降上年同期成长3.4%。

LMAX分析师团队表示，“在进入周四之际，英镑保持坚稳，看来在美国特朗普保护主义及不确定性下，市场不打算过于积极作多美元。”

“数据不完全具有支撑力。在此同时，英国退欧仍是一大隐忧。”(完) (编译 王洋/张明钧; 审校 艾茂林/白云)
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