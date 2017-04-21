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市场报道 | 2017年 4月 21日 星期五 16:26 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据

* 英镑及英国公债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163

路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五持平，稍后将公布的英国数据料显示，该国消费者支出在进入退欧谈判之前持续放缓。

周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。

英国退欧公投之后的几个月里，良好的消费者支出给予经济出人意料的支撑，但公投后英镑的下跌推升了物价，抑制了英国民众的支出意愿。

英国截至2月的三个月零售销售创下近七年最大降幅，因燃料价格上涨侵蚀购物者可支配收入。

据路透所调查分析师预估，定于0830GMT公布的3月零售销售数据料下滑0.2%。

0750GMT，英镑兑美元小涨不到0.1%，报1.2820美元。

英镑兑欧元持平于0.8363英镑。(完) (编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
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