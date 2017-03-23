欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月高位，关注英国零售销售数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月23日 - 英镑兑美元周四触及一个月高位，投资人等待英国零售数据公布，此数据料为三个月来首次转为成长。
英国1月零售销售为意外连续第三个月按月下滑，显示消费者信心降温，这是英国去年公投退欧以来，英国经济趋弱的首个重大迹象。
英镑自退欧公投后大幅贬值，推升了商品价格，数据显示消费者在非必要品项的支出大幅减少。
英镑/美元在欧洲时段开盘不久便触及日高1.2517美元，最新报1.2488美元，日内涨0.1%。
英镑周三触及低点1.2424，因受英国议会大厦外“恐怖”袭击事件拖累，事件造成造成五人死亡，约40人受伤。
英镑兑欧元涨0.2%至0.8634。
路透对分析师的一项调查预估，英国2月零售销售增加0.4%，好于1月下降0.3%的表现。
意大利裕信银行分析师称，“我们仍对英镑近期前景持怀疑态度。我们预计会有更多更清晰的证据表明，英国经济未来将进一步恶化。”(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/李爽)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”