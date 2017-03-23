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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 17:05 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月高位，关注英国零售销售数据

路透伦敦3月23日 - 英镑兑美元周四触及一个月高位，投资人等待英国零售数据公布，此数据料为三个月来首次转为成长。

英国1月零售销售为意外连续第三个月按月下滑，显示消费者信心降温，这是英国去年公投退欧以来，英国经济趋弱的首个重大迹象。

英镑自退欧公投后大幅贬值，推升了商品价格，数据显示消费者在非必要品项的支出大幅减少。

英镑/美元在欧洲时段开盘不久便触及日高1.2517美元，最新报1.2488美元，日内涨0.1%。

英镑周三触及低点1.2424，因受英国议会大厦外“恐怖”袭击事件拖累，事件造成造成五人死亡，约40人受伤。

英镑兑欧元涨0.2%至0.8634。

路透对分析师的一项调查预估，英国2月零售销售增加0.4%，好于1月下降0.3%的表现。

意大利裕信银行分析师称，“我们仍对英镑近期前景持怀疑态度。我们预计会有更多更清晰的证据表明，英国经济未来将进一步恶化。”(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/李爽)
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