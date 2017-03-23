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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 01:12 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月高位，受助于英国零售销售反弹

路透伦敦3月23日 - 英镑兑美元周四触及一个月高位，跑赢其他主要货币，因英国零售销售数据强于预期，缓解对消费者信心不断下降的忧虑。

英国国家统计局公布，2月零售销售较前月增长1.4%，好于路透调查显示分析师预估的增长0.4%，之前零售销售连续三个月下跌。

不过，英国截至2月的三个月零售销售录得近七年最大降幅，因燃料价格上涨侵蚀了购物者的可支配收入。英国国家统计局称，2月单月零售销售跳增，但这并不足以抵消前两个月疲弱需求的拖累。

但加上英国央行副总裁布罗德班特的讲话，上述数据扶助提振英国央行可能在明年至少升息一次的臆测，推动英镑上涨0.005美元。

英镑盘中高见1.2532美元，为2月24日来最高，之后小幅回落，日内小升0.3%，报1.2526美元。

英镑兑欧元上扬0.5%，至0.8608英镑。

“零售销售数据远高于预期，导致近期对英镑相当正面的人气进一步增强，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen在谈到英镑持续接近两周的升势时说。

“不过，显然一些人对当前的消费者支出势头能否持续存疑。”

英国央行副总裁布罗德班特周四表示，利率有可能上调，但他强调指出，投资者对英国退欧后的前景持高度谨慎态度。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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