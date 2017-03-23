欧洲汇市：英镑兑美元触及一个月高位，受助于英国零售销售反弹

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月23日 - 英镑兑美元周四触及一个月高位，跑赢其他主要货币，因英国零售销售数据强于预期，缓解对消费者信心不断下降的忧虑。
英国国家统计局公布，2月零售销售较前月增长1.4%，好于路透调查显示分析师预估的增长0.4%，之前零售销售连续三个月下跌。
不过，英国截至2月的三个月零售销售录得近七年最大降幅，因燃料价格上涨侵蚀了购物者的可支配收入。英国国家统计局称，2月单月零售销售跳增，但这并不足以抵消前两个月疲弱需求的拖累。
但加上英国央行副总裁布罗德班特的讲话，上述数据扶助提振英国央行可能在明年至少升息一次的臆测，推动英镑上涨0.005美元。
英镑盘中高见1.2532美元，为2月24日来最高，之后小幅回落，日内小升0.3%，报1.2526美元。
英镑兑欧元上扬0.5%，至0.8608英镑。
“零售销售数据远高于预期，导致近期对英镑相当正面的人气进一步增强，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen在谈到英镑持续接近两周的升势时说。
“不过，显然一些人对当前的消费者支出势头能否持续存疑。”
英国央行副总裁布罗德班特周四表示，利率有可能上调，但他强调指出，投资者对英国退欧后的前景持高度谨慎态度。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”