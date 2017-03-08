欧洲汇市：英镑兑美元触及七周低点，英国预算书即将公布

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月8日 - 英镑兑美元周三跌至七周低点，稍后英国将公布预算书。尽管可能提高对经济成长的预估，但在支出方面仍然会比较节俭，因财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)着眼于控制庞大的财政赤字。
哈蒙德定于1230GMT公布本年度的税收与支出计划，这是英国去年6月公投退欧以来首份全面预算书。
强劲的消费者支出帮助英国2016年成为七国集团(G7)中增长第二快的国家，但哈蒙德不太可能指望这种美景能够持续。
英镑在过去两周累计下滑2.5%，受一系列逊于的数据拖累，其中周二发布的数据显示，英国经济正在放缓，因民众感受到物价上涨的压力。
英镑兑美元周三进一步跌至1.2160美元，创下1月17日以来的最低；英镑兑欧元亦跌0.2%至0.8676英镑。
“我们认为，若出现财政紧缩迹象，英镑会重新遭遇抛盘打压。要知道，削减政府支出可能会影响国内生产总值(GDP)，”IronFX分析师Charalambos Pissouros在对客户的报告中写道。
英国上议院周二的表决结果使议员们获得更大权力，能够否决英国脱欧的最终条件。首相特雷莎梅呼吁不要阻挠谈判，并未得到理会。
“我觉得，(英镑下跌)的关键原因是，英国上议院通过的修正案，可能会令脱欧时间表受到一些威胁，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 李春喜/许娜)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”