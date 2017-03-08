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市场报道 | 2017年 3月 8日 星期三 17:46 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及七周低点，英国预算书即将公布

路透伦敦3月8日 - 英镑兑美元周三跌至七周低点，稍后英国将公布预算书。尽管可能提高对经济成长的预估，但在支出方面仍然会比较节俭，因财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)着眼于控制庞大的财政赤字。

哈蒙德定于1230GMT公布本年度的税收与支出计划，这是英国去年6月公投退欧以来首份全面预算书。

强劲的消费者支出帮助英国2016年成为七国集团(G7)中增长第二快的国家，但哈蒙德不太可能指望这种美景能够持续。

英镑在过去两周累计下滑2.5%，受一系列逊于的数据拖累，其中周二发布的数据显示，英国经济正在放缓，因民众感受到物价上涨的压力。

英镑兑美元周三进一步跌至1.2160美元，创下1月17日以来的最低；英镑兑欧元亦跌0.2%至0.8676英镑。

“我们认为，若出现财政紧缩迹象，英镑会重新遭遇抛盘打压。要知道，削减政府支出可能会影响国内生产总值(GDP)，”IronFX分析师Charalambos Pissouros在对客户的报告中写道。

英国上议院周二的表决结果使议员们获得更大权力，能够否决英国脱欧的最终条件。首相特雷莎梅呼吁不要阻挠谈判，并未得到理会。

“我觉得，(英镑下跌)的关键原因是，英国上议院通过的修正案，可能会令脱欧时间表受到一些威胁，”法国兴业银行外汇策略师Alvin Tan称。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 李春喜/许娜)
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