欧洲汇市：英镑兑美元跌至一周低点，此前英国央行总裁称不准备升息

中国新股：证监会下发新一批六家企业IPO批文，募资总额不超过32亿元
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌近0.01美元，此前英国央行总裁卡尼表示现在不是升息的时候，这一表态打破了部分投资者抱有的期望。
英国退欧谈判启动一天后，央行总裁卡尼和英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)对一群银行业人士称，由于薪资增长疲弱，消费者支出和企业投资给出的信号好坏不一等因素，短期内不会很快升息。
卡尼的Mansion House演说讲稿内容公布后，英镑/美元由1.2669美元挫跌至一周低点1.2758。
英镑兑欧元亦下跌逾0.5%，至五日低位0.8802英镑。
“上周(英国央行货币政策委员会)表决票数意外出现5-3之后，市场对英镑的看法朝着可能升息倾斜，”瑞穗外汇主管Neil Jones称。
“Mansion House演讲多少提到了这个(气氛)倾向问题。”
卡尼演说讲稿公布后，英国公债期货上涨约50个跳动点，最新涨40个跳动点交投在128.46。
短期英镑利率期货也劲升，尤其是2018年末和2019年初合约，因市场预期未来数年升息路径较浅。
10年期公债收益率跌破1%，为上周四以来首见。
英国富时100指数开盘时表现迟滞，此后则涨0.4%。(完) (编译 李春喜/蔡美珍/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林/张若琪)
路透北京6月25日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，共计募资总额不超过32亿元人民币。
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