欧洲汇市：英镑兑美元跌至六周低点，英国经济数据好坏参半

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透伦敦3月2日 - 英镑周四兑美元跌至六周低点，之前数据描绘出的英国经济图景好坏参半：2月建筑业增长稍有加快，但新订单放缓。
数据还显示住宅建筑增速放缓至六个月最低，商业建筑活动出现四个月来首次萎缩。不过民用工程公司境况全面改善，盖过了前面数据的影响。
而周三的制造业数据弱于预期，并且有数据暗示英国经济在抵御了退欧冲击后将会放缓，消费者也对借款更为谨慎。
英国首相特雷莎梅周三在上议院遭遇挫折，议员投票要求更改她的退欧计划，只有首相承诺保护欧盟公民的权利，才能启动退欧谈判。
这对希望通过退欧议案而不做修改的特雷莎梅来说是一记打击，这同时也将把最早的正式启动退欧谈判时间往后推迟。不过这未对英镑带来太大影响。
“如果她能按照自己设定的最后期限启动退欧，这或许会带动英镑进一步下跌，因为这会发出如下信号：特雷莎梅完全掌控形势，她的硬退欧计划正在成形，”Think Markets分析师Naeem Aslam说，并暗示英镑有可能达到1.18美元的水平。
“另一方面，如果她无法按时推进退欧，可能利好英镑，英镑可能会一直涨到1.28美元，1.30美元的目标都有可能达到。”
英镑兑美元周四下跌0.25%至1.2259，建筑业数据公布前则在1.2280附近。
英镑兑欧元触及两周低点0.8590英镑。
“我们预计欧元/英镑未来几个月还将进一步上升，不管是触发第50条款之前还是之后，”丹麦丹斯克银行外汇策略师在报告中写道。他们热内三个月后英镑兑欧元预计在0.87英镑。
“这也就是说，欧元兑英镑不仅受到英国政治不确定性的影响，也受到欧洲不确定性的影响，尤其是法国总统大选，如果勒庞在民调中支持率上升，欧元/英镑或面临下行压力。”(完) (编译 王洋; 审校 白云)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”