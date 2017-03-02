欧洲汇市：英镑兑美元跌至六周低点，英国经济数据好坏参半

路透伦敦3月2日 - 英镑周四兑美元跌至六周低点，之前数据描绘出的英国经济图景好坏参半：2月建筑业增长稍有加快，但新订单放缓。

数据还显示住宅建筑增速放缓至六个月最低，商业建筑活动出现四个月来首次萎缩。不过民用工程公司境况全面改善，盖过了前面数据的影响。

而周三的制造业数据弱于预期，并且有数据暗示英国经济在抵御了退欧冲击后将会放缓，消费者也对借款更为谨慎。

英国首相特雷莎梅周三在上议院遭遇挫折，议员投票要求更改她的退欧计划，只有首相承诺保护欧盟公民的权利，才能启动退欧谈判。

这对希望通过退欧议案而不做修改的特雷莎梅来说是一记打击，这同时也将把最早的正式启动退欧谈判时间往后推迟。不过这未对英镑带来太大影响。

“如果她能按照自己设定的最后期限启动退欧，这或许会带动英镑进一步下跌，因为这会发出如下信号：特雷莎梅完全掌控形势，她的硬退欧计划正在成形，”Think Markets分析师Naeem Aslam说，并暗示英镑有可能达到1.18美元的水平。

“另一方面，如果她无法按时推进退欧，可能利好英镑，英镑可能会一直涨到1.28美元，1.30美元的目标都有可能达到。”

英镑兑美元周四下跌0.25%至1.2259，建筑业数据公布前则在1.2280附近。

英镑兑欧元触及两周低点0.8590英镑。

“我们预计欧元/英镑未来几个月还将进一步上升，不管是触发第50条款之前还是之后，”丹麦丹斯克银行外汇策略师在报告中写道。他们热内三个月后英镑兑欧元预计在0.87英镑。