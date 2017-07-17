欧洲汇市：英镑兑美元重回1.31下方，英国退欧谈判拉开帷幕

* 英镑及英债收益率表现图表：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 今年以来全球主要货币汇率变化图表：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦7月17日 - 英镑兑美元周一重回1.31下方，上周尾段曾飙升至10个月最高位，因美元全线走软。

随着为期四天的英国退欧谈判在布鲁塞尔拉开帷幕，交易商心存谨慎。

英镑兑美元上周五跳涨近0.02美元，触及9月末以来最高位1.3113，此前美国公布的通胀和零售销售数据弱于预期，美联储今年进一步升息的前景存疑。

但英镑兑美元本周开局自上述高位小幅下跌，日内跌0.1%至1.3089美元；英镑兑欧元持平于0.8750英镑，仍接近周五所及三周高点。

英国脱欧事务大臣戴维斯与欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)首次会晤过后一个月，两人将再次举行谈判。戴维斯周一表示，他们上次会面“取得良好开局”，“本周我们将进入实质层面”。

“看起来英国政府希望在即将进行的一轮谈判中向欧盟迈出重要一步...比如，其现在已经承认将履行对欧盟的资金义务--这是非常不错的开始，”德国商业银行分析师在给客户的报告中称。

“不过，英镑的形势依然艰难，因为近期有关英国国内政治纷争的报导显示...短期内，英国退欧谈判可能不会破裂，反而是英国政府可能垮台，这是英镑面临的最大风险。”

但有些分析师称，英镑目前的主要驱动因素不在于政治，更多是与经济和货币政策前景有关。英国央行决策者近期有关利率将上升警告，为英镑提供了支撑。

投资者将密切关注周二出炉的英国通胀数据。(完) (编译 艾茂林/王兴亚；审校 王洋/徐文焰)