版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 00:58 BJT

欧洲汇市：英镑全面上涨，受强于预期的英国制造业数据提振

路透伦敦5月2日 - 英镑周二全面上涨，因英国制造业数据强于预期，尽管有消息显示英国退欧磋商将困难重重，英镑仍保持坚挺。

在欧洲长周末假期后本周首个交易日，英镑兑美元和欧元上涨，此前数据显示英国4月制造业增速升至三年高位，好于所有预期。

在数据公布后，英镑短暂上涨，在午盘大幅走高。英镑兑美元尾盘升0.3%，至1.2922美元，和七个月峰值相差不到1美分。英镑兑欧元升0.2%，报0.8442英镑。

周五数据显示，截至周二的七日，投机者持有的英镑空头头寸下降，为连续第二周减少。

交易商和分析师将英镑在数据公布后最初没有很大动能归因于政治发展，尤其是在上周末欧盟峰会相关的一系列英国退欧消息发布后。

欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐