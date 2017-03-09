欧洲汇市：英镑全面下挫，此前欧洲央行对经济基调更为乐观

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透伦敦3月9日 - 英镑兑其他主要货币周四全面下跌，此前欧洲央行称欧元区经济成长和通胀目前并不需要迫切的支持，而对英国经济前景的担忧也重压英镑。
欧洲央行总裁德拉吉周四表示，在至少年底前将维持大规模的刺激举措。但他说，欧洲央行不再感到有采取进一步行动，支持经济成长和通胀的“迫切性”。
英镑在稍早本已走低，因投资者认为英国周三公布的预算案“并不重要”，对提振经济成长的作用不大，因英国正为退欧作准备。
在德拉吉讲话后，欧元买盘急增，推低英镑兑欧元和兑美元至七周新低，分别报0.8719英镑和1.2134美元。
欧洲最大经济体－德国已经呼吁欧洲央行开始撤走规模高达2.3万亿欧元的购债计划，或者至少暗示撤走计划的意图，因经济成长和通胀反弹。
不过，欧洲央行坚持将购债计划持续到年底，并承诺会在那之后的一段长时间仍维持目前处于纪录低位的利率水准，甚至会在必要时进一步降息。
英镑兑欧元尾盘下跌0.4%，报0.8669英镑，兑美元跌0.1%，报1.2160美元。
英镑在过去10日下跌九日，因在英国和欧盟启动退欧磋商前，英国经济数据不佳和苏格兰举行独立公投的传言给投资者带来不确定性。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”