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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 02:34 BJT

欧洲汇市：英镑全面下挫，此前欧洲央行对经济基调更为乐观

路透伦敦3月9日 - 英镑兑其他主要货币周四全面下跌，此前欧洲央行称欧元区经济成长和通胀目前并不需要迫切的支持，而对英国经济前景的担忧也重压英镑。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，在至少年底前将维持大规模的刺激举措。但他说，欧洲央行不再感到有采取进一步行动，支持经济成长和通胀的“迫切性”。

英镑在稍早本已走低，因投资者认为英国周三公布的预算案“并不重要”，对提振经济成长的作用不大，因英国正为退欧作准备。

在德拉吉讲话后，欧元买盘急增，推低英镑兑欧元和兑美元至七周新低，分别报0.8719英镑和1.2134美元。

欧洲最大经济体－德国已经呼吁欧洲央行开始撤走规模高达2.3万亿欧元的购债计划，或者至少暗示撤走计划的意图，因经济成长和通胀反弹。

不过，欧洲央行坚持将购债计划持续到年底，并承诺会在那之后的一段长时间仍维持目前处于纪录低位的利率水准，甚至会在必要时进一步降息。

英镑兑欧元尾盘下跌0.4%，报0.8669英镑，兑美元跌0.1%，报1.2160美元。

英镑在过去10日下跌九日，因在英国和欧盟启动退欧磋商前，英国经济数据不佳和苏格兰举行独立公投的传言给投资者带来不确定性。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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