欧洲汇市：英镑势将录得四周来首个周线跌幅，因经济数据令人失望

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。
本周是英国首相特雷莎梅宣布启动退欧程序以来首个有五个完整交易日的一周，英镑兑美元和欧元均下跌，分析师认为，这是市场重新评估货币政策路径的一部分。
近几周英镑走高，因预期英国央行可能考虑升息以抑压通胀，但本周决策者，特别是的货币政策委员会委员弗利葛的讲话，令这预期降温。
周五数据显示英国2月工业生产较前月下降0.7%，表现不及路透调查中全部分析师的预估。他们本预计工业生产继1月下降0.3%后，2月将增长0.2%。
英国国家统计局另一数据显示，英国2月商品贸易逆差意外触及五个月高位，而1月逆差也被上修。
“英镑本周疲弱，主要是受经济数据影响，”XTB首席市场分析师David Cheetham说。
在数据发布后，英镑下滑至一周低位，在伦敦下午交易中扩大跌幅，因在美国就业报告发布后，美元先抑后扬。英镑在伦敦尾盘跌0.6%，报1.2395美元。
英镑兑美元本周周线势将下跌1.3%，为四周内首周周线下跌。
“主要原因是，过去一周市场认为英国央行升息的压力下降，”法国巴黎银行汇市分析师Sam Lynton-Brown说。
英国央行货币政策委员会弗利葛在本周稍早表示，消费正在并将进一步放缓，凸显谨慎利率政策必要性。
英国央行总裁卡尼周五说，有一些迹象显示消费需求力度放缓，英国央行将监察这状况。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”