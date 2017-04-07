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市场报道 | 2017年 4月 7日 星期五 23:43 BJT

欧洲汇市：英镑势将录得四周来首个周线跌幅，因经济数据令人失望

路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。

本周是英国首相特雷莎梅宣布启动退欧程序以来首个有五个完整交易日的一周，英镑兑美元和欧元均下跌，分析师认为，这是市场重新评估货币政策路径的一部分。

近几周英镑走高，因预期英国央行可能考虑升息以抑压通胀，但本周决策者，特别是的货币政策委员会委员弗利葛的讲话，令这预期降温。

周五数据显示英国2月工业生产较前月下降0.7%，表现不及路透调查中全部分析师的预估。他们本预计工业生产继1月下降0.3%后，2月将增长0.2%。

英国国家统计局另一数据显示，英国2月商品贸易逆差意外触及五个月高位，而1月逆差也被上修。

“英镑本周疲弱，主要是受经济数据影响，”XTB首席市场分析师David Cheetham说。

在数据发布后，英镑下滑至一周低位，在伦敦下午交易中扩大跌幅，因在美国就业报告发布后，美元先抑后扬。英镑在伦敦尾盘跌0.6%，报1.2395美元。

英镑兑美元本周周线势将下跌1.3%，为四周内首周周线下跌。

“主要原因是，过去一周市场认为英国央行升息的压力下降，”法国巴黎银行汇市分析师Sam Lynton-Brown说。

英国央行货币政策委员会弗利葛在本周稍早表示，消费正在并将进一步放缓，凸显谨慎利率政策必要性。

英国央行总裁卡尼周五说，有一些迹象显示消费需求力度放缓，英国央行将监察这状况。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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