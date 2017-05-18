欧洲汇市：英镑升穿1.30美元，因强劲的零售销售数据缓解英退欧忧虑

“多个因素出现，刺激英镑自9月以来首次升穿重要的心理关口1.30美元，”FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示。

美元下跌至去年11月特朗普胜选以来的最低水准，此前知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选开始前的最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)