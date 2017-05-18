欧洲汇市：英镑升穿1.30美元，因强劲的零售销售数据缓解英退欧忧虑

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透伦敦5月18日 - 英镑兑美元周四升穿1.30美元，为近八个月来首次，因零售销售升幅高于预期，缓解对今年英国经济前景的担忧。
英国国家统计局公布的数据显示，英国4月零售销售较前月增加2.3%，超过分析师此前预估1.0%的增幅。3月份大幅下滑1.4%。
英镑兑美元升至盘中高位1.3048美元，为9月29日来最高。英镑较去年6月英国退欧公投前的水准低约13%，但较10月“闪跌”期间触及的逾31年低位高超过13%。
1555 GMT，英镑兑欧元攀升最多1%，至0.8557英镑。
自一个月前英国提早在6月8日进行议会选举的消息发布以来，英镑一直未能升穿1.30美元大关。
“多个因素出现，刺激英镑自9月以来首次升穿重要的心理关口1.30美元，”FEXCO Corporate Payments交易部门主管David Lamb表示。
“英国消费者支出急升和美国总统特朗普的风暴一道令平衡力决然倾向英镑兑美元上涨。”
美元下跌至去年11月特朗普胜选以来的最低水准，此前知情的前任和现任美国官员向路透称，在2016年美国总统大选开始前的最后七个月，弗林和其他特朗普竞选顾问，与俄罗斯官员及一些同克里姆林宫有关联的人员，至少通过电话和电邮联系了18次。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0