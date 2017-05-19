欧洲汇市：英镑周线料上涨1%，突破1.30美元关卡

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透伦敦5月19日 - 英镑兑美元本周料上涨1%，不过部分投资人认为英镑可能已经触顶；英镑本周升破1.30美元，但预料将很容易受到英国退欧协商的冲击。
周四英国公布强劲零售销售数据之后，英镑冲上1.3048的八个月高点，但之后陷入部分交易商口中所谓的“闪崩”行情，涨势又失去了动能。
周五0854 GMT，英镑兑美元回升，上涨0.5%至1.3005。
但策略师们表示，英镑将难以进一步上涨。受提前举行大选的消息提振，英镑在过去一个月上涨逾3%。
虽然持仓数据显示，投机客已大大降低了创纪录的英镑空仓，但大型银行本周公布的数据显示，大型投机客和企业仍倾向于逢高卖出英镑。
“令人关注的是，英镑昨日未能守在1.30关口上方，这在我看来是暗示英镑接下来上档空间相对有限，”CIBC World Markets的汇市策略师Jeremy Stretch说。
英镑兑欧元涨0.1%至0.8577英镑。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 蔡美珍/张涛)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0