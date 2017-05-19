欧洲汇市：英镑周线料上涨1%，突破1.30美元关卡

路透伦敦5月19日 - 英镑兑美元本周料上涨1%，不过部分投资人认为英镑可能已经触顶；英镑本周升破1.30美元，但预料将很容易受到英国退欧协商的冲击。

周四英国公布强劲零售销售数据之后，英镑冲上1.3048的八个月高点，但之后陷入部分交易商口中所谓的“闪崩”行情，涨势又失去了动能。

周五0854 GMT，英镑兑美元回升，上涨0.5%至1.3005。

但策略师们表示，英镑将难以进一步上涨。受提前举行大选的消息提振，英镑在过去一个月上涨逾3%。

虽然持仓数据显示，投机客已大大降低了创纪录的英镑空仓，但大型银行本周公布的数据显示，大型投机客和企业仍倾向于逢高卖出英镑。

“令人关注的是，英镑昨日未能守在1.30关口上方，这在我看来是暗示英镑接下来上档空间相对有限，”CIBC World Markets的汇市策略师Jeremy Stretch说。