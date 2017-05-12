欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh
* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
英国央行周四的决定，粉碎了部分市场人士押注，他们原先预期会有更多政策委员将加入即将卸任的委员福布斯的行列、投票支持升息。再加上英国央行下调英国经济成长预估，工业生产数据也表现不振，拖累英镑跌破1.28美元。
周四尾盘收复部分失土之后，英镑又面临压力，0805GMT时下跌0.2%至1.2863美元。
本周英镑累计跌近1%，这是4月4日当周以来首次周线下跌。但英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)意外要求提前大选以来，英镑仍累计升逾2%。
英镑兑欧元跌0.2%至0.8445。
德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen称，英国政府与欧盟磋商前景可能不会平静，今年稍后可能将打压英镑。
英国央行将今年经济增长率预估从2.0%下修至1.9%，但将2018年和2019年增长速度分别小幅上修至1.7%和1.8%。英国去年经济增长率为1.8%。
英央行总裁卡尼说央行之前未曾以万一英国无序脱欧的假想来做预测。无序脱欧指的是英国在没有与欧盟达成任何未来贸易协议之下退欧。(完) (编译 张明钧/于春红; 审校 王洋/艾茂林)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0