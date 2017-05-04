欧洲汇市：英镑回升至1.29美元以上，因英国服务业数据强于预期

路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四涨至1.29美元以上，因英国服务业数据强于预期，市场认为，这增加了英国央行提早而不是推迟升息的理据。

4月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)升至四个月高点55.8，高于路透调查所有分析师的预估。

该读数是2015年中以来的第二强，为英国首相特雷莎梅提供了更多的竞选筹码。她目前正寻求说服英国民众，不能信任反对党工党在6月8日议会选举后执掌英国经济的能力。

英镑兑美元周四上涨0.4%，至1.2919美元，迫近上周所及的七个月高位1.2965美元，因市场对英国大选感到乐观。

“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行施压，促使其在下周四政策会议上采取更强硬立场的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称，他所指的是英国央行将在下周召开政策会议和公布季度通胀报告。

“尽管这只是一个月的数据，但在通胀报告之前有如此强劲的数据，可能会在未来几日给英镑带来巨大的影响。”