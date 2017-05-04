欧洲汇市：英镑回升至1.29美元以上，因英国服务业数据强于预期

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四涨至1.29美元以上，因英国服务业数据强于预期，市场认为，这增加了英国央行提早而不是推迟升息的理据。
4月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)升至四个月高点55.8，高于路透调查所有分析师的预估。
该读数是2015年中以来的第二强，为英国首相特雷莎梅提供了更多的竞选筹码。她目前正寻求说服英国民众，不能信任反对党工党在6月8日议会选举后执掌英国经济的能力。
英镑兑美元周四上涨0.4%，至1.2919美元，迫近上周所及的七个月高位1.2965美元，因市场对英国大选感到乐观。
“英镑走强和PMI数据好于预期相符，也与该数据将给英国央行施压，促使其在下周四政策会议上采取更强硬立场的事实一致，”法国巴黎银行策略师Sam Lynton-Brown称，他所指的是英国央行将在下周召开政策会议和公布季度通胀报告。
“尽管这只是一个月的数据，但在通胀报告之前有如此强劲的数据，可能会在未来几日给英镑带来巨大的影响。”
但因欧元全面上涨，英镑兑欧元跌0.2%，至0.8472英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)