欧洲汇市：英镑因提前大选消息而急升之后进行盘整

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
交易员称，英镑兑美元上个交易日上涨近0.04美元，其中半数是在美国交易时段录得的。这一强劲涨势，很可能清除了很大一部分英镑空头押注。自从去年6月英国公投退欧以来，庞大的英镑空头部位就一直占据主导。
英国首相特雷莎梅将增强其在英国议会中多数派地位和更长任期的前景，令市场寄望将给英国在2019年之后更为缓慢和有序地脱离欧盟奠定基础。
但在备受瞩目的周末法国大选首轮投票之前，交易商保持谨慎。周五将公布英国零售销售数据，也可能提供关于英国消费者需求及经济成长的更多信息。
“未来不会像是过去20个小时许多人所描绘的那么一帆风顺，”Millennium Global货币基金投资组合联席主管Richard Benson说。
在早盘短暂上涨后，英镑兑美元较美国时段收盘价下跌0.2%，报1.2811美元。兑欧元跌0.1%，报0.8364英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未