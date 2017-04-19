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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 00:15 BJT

欧洲汇市：英镑因提前大选消息而急升之后进行盘整

路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。

交易员称，英镑兑美元上个交易日上涨近0.04美元，其中半数是在美国交易时段录得的。这一强劲涨势，很可能清除了很大一部分英镑空头押注。自从去年6月英国公投退欧以来，庞大的英镑空头部位就一直占据主导。

英国首相特雷莎梅将增强其在英国议会中多数派地位和更长任期的前景，令市场寄望将给英国在2019年之后更为缓慢和有序地脱离欧盟奠定基础。

但在备受瞩目的周末法国大选首轮投票之前，交易商保持谨慎。周五将公布英国零售销售数据，也可能提供关于英国消费者需求及经济成长的更多信息。

“未来不会像是过去20个小时许多人所描绘的那么一帆风顺，”Millennium Global货币基金投资组合联席主管Richard Benson说。

在早盘短暂上涨后，英镑兑美元较美国时段收盘价下跌0.2%，报1.2811美元。兑欧元跌0.1%，报0.8364英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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