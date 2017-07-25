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欧洲汇市：英镑在1.30美元上方走势胶着
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2017年7月25日 / 早上8点22分 / 1 天前

欧洲汇市：英镑在1.30美元上方走势胶着

路透新闻部

1 分钟阅读

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 退欧后英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月25日 - 英镑周二在1.30美元上方持稳，对整体走软的美元无法有效突破，因英国退欧及英国经济成长停滞的疑虑笼罩。

英镑兑欧元周一自九个月来最差周线表现中回升，投资人兑欧元了结获利，且多位部长级官员炒热过渡协议话题，以平顺退出欧盟。

但国际货币基金组织(IMF)调降英国今年经济成长预估，凸显出英国可能在未来几年陷入挣扎，因房价热潮呈现停滞，且企业转移阵地至欧洲大陆。

英镑兑美元在伦敦早盘小幅下跌0.1%至1.3016美元，比一周前触及的10个月高位低0.01美元左右。英镑兑欧元下跌近0.2%至0.8944英镑。

“总体而言，英镑兑美元在1.3000美元上方难以维持涨势，因受到最近英国通胀数据疲弱和对前景的持续担忧打压，”LMAX Exchange分析师Joel Kruger说道。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹将在1700 GMT发表的讲话亦备受关注。(完) (编译 张明钧/王琛；审校 王洋/徐文焰)

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