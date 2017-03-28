欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
英国首相特雷莎梅将在周三正式启动英退进程，从而开始为期两年的退欧谈判。
英镑兑美元在伦敦早盘淡静交投中小升0.2%，报1.2584美元。英镑过去一个月都是介于1.21-1.26之间波动。
英镑兑欧元亦上涨0.2%，报0.8630英镑。
“英镑呈区间波动走势...市场不可思议地安静，”法国兴业银行汇市策略师Kit Juckes表示。“马拉松的前100码不会有太多情况。我不太确定为何市场会对第50条款有所反应...”
多数分析师称，对投资者来说触发第50条款只是有些象征意义，英镑的真正驱动因素是欧盟的反应，以及英国经济未来的状况。
“很多市场参与者可能会低估的是，谈判将有多么艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，自从我们听到这个消息(触发第50条款的日期)以来，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。
英国通胀率强于预期，以及有关英国央行向升息靠近的迹象，帮助英镑在过去两周走高。
英镑周一触及两个月高位1.2615美元。
但围绕英国退欧条款的不确定性继续给英镑带来压力，英镑自去年6月英国公投退欧以来仍累计下跌近20%。(完) (编译 高琦/王颖；审校 张明钧/于春红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”