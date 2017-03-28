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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 17:13 BJT

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定

路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。

英国首相特雷莎梅将在周三正式启动英退进程，从而开始为期两年的退欧谈判。

英镑兑美元在伦敦早盘淡静交投中小升0.2%，报1.2584美元。英镑过去一个月都是介于1.21-1.26之间波动。

英镑兑欧元亦上涨0.2%，报0.8630英镑。

“英镑呈区间波动走势...市场不可思议地安静，”法国兴业银行汇市策略师Kit Juckes表示。“马拉松的前100码不会有太多情况。我不太确定为何市场会对第50条款有所反应...”

多数分析师称，对投资者来说触发第50条款只是有些象征意义，英镑的真正驱动因素是欧盟的反应，以及英国经济未来的状况。

“很多市场参与者可能会低估的是，谈判将有多么艰难...因为英镑最近表现一直相当不错，自从我们听到这个消息(触发第50条款的日期)以来，并未承受太大压力，”德国商业银行汇市策略师Thu Lan Nguyen表示。

英国通胀率强于预期，以及有关英国央行向升息靠近的迹象，帮助英镑在过去两周走高。

英镑周一触及两个月高位1.2615美元。

但围绕英国退欧条款的不确定性继续给英镑带来压力，英镑自去年6月英国公投退欧以来仍累计下跌近20%。(完) (编译 高琦/王颖；审校 张明钧/于春红)
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