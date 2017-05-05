欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑

* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163

路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。

自特蕾莎梅两周前出人意料地宣布提前大选以来，英镑已经飙升近3%，市场认为，提前大选将使特蕾莎梅在未来18个月的退欧谈判中更有底气。

去年6月退欧公投以来，对冲基金和其它投机性投资者的天量英镑空仓似乎已过了高峰，激励许多人回补英镑趁机获利。

但投资者仍然存在不安情绪。在特雷莎梅指责欧盟官员试图影响下月英国大选之后，英镑本周初曾短暂下跌。对于即将开始的退欧谈判来说，她的这番言论可能不是好兆头。

“目前似乎没有什么再度看空英镑的理由，”ING的策略师Viraj Patel表示。

“市场正在解除空头部位，试图达成中性水准。那可能是在1.30-1.31美元左右，但达到那里确实需要某种诱因--也许就是这次选举。”

0824GMT，英镑/美元涨逾0.1%报1.2935美元。英镑/欧元涨0.2%报0.8482英镑。

外汇交易所LMAX的分析师在一份晨报中表示，虽然对欧盟的指责阻止了英镑继续创出年内新高，“但挫折不大，英镑受益于本周强劲的英国PMI数据带动的买兴。”