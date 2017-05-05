欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh
* 全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt
* 英镑贸易加权指数：tmsnrt.rs/2osA163
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
自特蕾莎梅两周前出人意料地宣布提前大选以来，英镑已经飙升近3%，市场认为，提前大选将使特蕾莎梅在未来18个月的退欧谈判中更有底气。
去年6月退欧公投以来，对冲基金和其它投机性投资者的天量英镑空仓似乎已过了高峰，激励许多人回补英镑趁机获利。
但投资者仍然存在不安情绪。在特雷莎梅指责欧盟官员试图影响下月英国大选之后，英镑本周初曾短暂下跌。对于即将开始的退欧谈判来说，她的这番言论可能不是好兆头。
“目前似乎没有什么再度看空英镑的理由，”ING的策略师Viraj Patel表示。
“市场正在解除空头部位，试图达成中性水准。那可能是在1.30-1.31美元左右，但达到那里确实需要某种诱因--也许就是这次选举。”
0824GMT，英镑/美元涨逾0.1%报1.2935美元。英镑/欧元涨0.2%报0.8482英镑。
外汇交易所LMAX的分析师在一份晨报中表示，虽然对欧盟的指责阻止了英镑继续创出年内新高，“但挫折不大，英镑受益于本周强劲的英国PMI数据带动的买兴。”
“最近突破了1.2775的2016年12月高点，这是重大进展，可能结束了空头盘整阶段，预示(英镑)可能形成了更重要的中长期底部。”(完) (编译 王洋/张涛；审校 蔡美珍/张明钧)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)