欧洲汇市：英镑小涨，上周兑欧元创下九个月来最差表现

* 英镑及英债收益率表现：tmsnrt.rs/2o9OvGh

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

* 退欧后英镑贸易加权指数表现：tmsnrt.rs/2hwV9Hv

路透伦敦7月24日 - 英镑兑欧元周一小涨，自上周所创九个月来最大周线跌幅、以及年内低点回升，因德国制造业业数据疲软导致欧元下跌。

英镑兑欧元上周下跌超过2.5%，周五创下八个月新低0.8994英镑，因市场押注欧洲央行将在明年紧缩货币政策，带动欧元大涨。

尽管最近一周英镑也受到英国央行将在未来数月升息的预期支撑，但决策官员清楚表示，是否会紧缩政策将视数据而定。

上周公布的英国经济数据疲弱，因此令人质疑英国央行是否接近升息。

英镑兑美元周一持平于1.30美元左右；上周触及10个月高位1.3111美元，受美元全线下跌影响，因政治忧虑及美联储今年再次升息的预期减弱。

“目前市场极为偏空美元，而且过去一周英镑/美元上小幅走低的事实，可以说明很多问题，”纽约梅隆银行外汇策略师Neil Mellor说道。

周五晚间公布的数据显示，截至上周二的一周，投资者将英镑净空仓缩减至2016年3月以来的最低水平，反映出美元人气转差，且出现一些有关英国政治局势或企稳的乐观情绪。(完) (编译 张明钧/王琛；审校 于春红)