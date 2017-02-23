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市场报道 | 2017年 2月 23日 星期四 20:09 BJT

欧洲汇市：英镑小涨，对欧洲政局的疑虑更甚于担忧英国数据

路透伦敦2月23日 - 英镑兑美元及欧元周四小涨，得益于民调令人愈发担忧法国4月及5月总统大选的结果。

1128 GMT时，英镑兑美元在伦敦早盘上涨约0.1%至1.2456美元，兑欧元则涨0.2%至0.8466英镑。

外界对欧洲政局的稳定性益发紧张不安，对法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)或将胜选的疑虑，压低欧元汇价。

隔夜一项民调显示，在5月的第二轮选举中，勒庞支持度仅落后保守派候选人菲永10个百分点，但落后独立候选人马克龙22个百分点。

“我认为欧元/英镑特别会持续受到欧洲政情的影响，尤其是法国大选，”法国兴业银行驻伦敦的汇率策略师Alvin Tan表示。

部份分析师表示，继12月及1月上半贬值过后，英镑过去一个月表现相对稳定，或将预示未来几周将更强劲上涨。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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