欧洲汇市：英镑小涨，对欧洲政局的疑虑更甚于担忧英国数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月23日 - 英镑兑美元及欧元周四小涨，得益于民调令人愈发担忧法国4月及5月总统大选的结果。
1128 GMT时，英镑兑美元在伦敦早盘上涨约0.1%至1.2456美元，兑欧元则涨0.2%至0.8466英镑。
外界对欧洲政局的稳定性益发紧张不安，对法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)或将胜选的疑虑，压低欧元汇价。
隔夜一项民调显示，在5月的第二轮选举中，勒庞支持度仅落后保守派候选人菲永10个百分点，但落后独立候选人马克龙22个百分点。
“我认为欧元/英镑特别会持续受到欧洲政情的影响，尤其是法国大选，”法国兴业银行驻伦敦的汇率策略师Alvin Tan表示。
部份分析师表示，继12月及1月上半贬值过后，英镑过去一个月表现相对稳定，或将预示未来几周将更强劲上涨。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”