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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 18:13 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，因英国制造业和信贷数据略显疲软

路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。

英镑一直走势艰难，因过去两周发布的数据表明，未来两年英国退欧计划相关的不确定性，最终开始使英国经济受到不利影响。

周三公布的调查显示，英国2月制造业增速慢于预期，但仍料帮助经济在2017年初维持退欧公投以后的强劲增长势头。

另外英国央行公布消费者信贷增长连续第二个月放缓。

英镑/美元从数据公布前的1.2386小跌至1.2366，隔夜市场曾触及三周低点1.2350。英镑目前略回升至1.2376，日内略下滑。

英镑/欧元上涨0.25%，报0.8520。(完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 于春红)
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