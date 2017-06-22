欧洲汇市：英镑小跌，英国央行意见分歧加剧经济前景不确定性

路透伦敦6月22日 - 英镑周四在1.27美元略下方交投，投资者保持谨慎，因英国央行内部关于货币政策的意见分歧加剧了经济前景的不确定性。

大约一周前，英国央行八名决策者中的三位投票支持升息。而日前两名央行高官却就英国央行的利率政策立场发出了互相矛盾的信号。

英国央行总裁卡尼周二在讲话时表示，现在并不是升息的时候。但央行首席经济学家霍尔丹却在另外一个场合表示，他预期在今年稍晚将投票支持升息。

在卡尼发表讲话后英镑下挫近1%，不过霍尔丹周三的发言又带动英镑反弹，曾一度回升至高点1.2704美元。

英镑/美元周四最新跌0.1%，报1.2661，英镑/欧元报0.8816。

CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch说道：“就我看来英镑因霍尔丹讲话展开的反转走势似乎有些过了。”

英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。，英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)亦表示对达成协议充满信心。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 高琦/张若琪)