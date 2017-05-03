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市场报道 | 2017年 5月 3日 星期三 16:12 BJT

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉

路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。

周二公布的制造业调查强于预期，给英镑提供了一些动力。

英镑周三回吐了部分涨幅，兑美元微跌至1.2930，但距离4月最后一个交易日触及的七个月高点1.2965不远。

英镑兑欧元涨幅不到0.1%，交投在0.8441。

市场出现了更多有关英国退欧费规模的传言，为英镑增加了一些压力。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三称，英国不会为退出欧盟支付1,000亿欧元。此前金融时报报导称，欧盟准备要求英国为退欧先付这一金额。

路透调查的经济学家预测，英国4月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)为52，3月为52.2。(完) (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 艾茂林/孙茉莉)
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