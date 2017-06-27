欧洲汇市：英镑微涨，等待英国央行发布金融稳定报告

路透伦敦6月27日 - 英镑兑美元周二微涨，市场等待英国央行的金融稳定报告，期待报告公布措施来给信贷领域降温，进而或有助于决策者保持更长时间不升息。

过去一周，多位货币政策委员会委员转入支持升息的阵营，给英镑提供了一定支撑。

另一方面，若英国央行重新要求银行持有0.5%的风险加权资产来缓冲消费者金融可能受到的冲击，则表明决策者对看似正在放缓的英国经济抱有信心。

英镑兑美元在伦敦早盘涨0.2%至1.2742，兑欧元则跌0.4%，因欧洲央行总裁德拉吉的讲话提振欧元。

“市场反应很大程度上可能取决于(英国央行总裁)卡尼说些什么，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦策略师Derek Halpenny称。

“一方面可以说提高反周期缓冲资本会阻止升息且利空英镑，一方面又可以说这确实显示对经济增长的些许信心。我的感觉是反应可能甚微。”

Halpenny还称，英国首相特雷莎梅在6月8日选举中失去在议会的多数优势地位，使得英镑更难在近期上涨。(完) (编译 汪红英/侯雪苹；审校 艾茂林/张涛)