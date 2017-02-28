欧洲汇市：英镑承压处于两周低位附近，归咎英退“尾部风险”相关担忧

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透伦敦2月28日 - 英镑/美元周二接近两周低位，投资者在等待美国总统特朗普稍后国会演讲，围绕英国退欧后未来的担忧令英镑承压。
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
周二英镑仍在该水平附近，日内跌0.2%至1.2420美元。
苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
英国政府发言人周一表示，不应再次举行公投，这会带来不必要的不确定性和分裂。
ING外汇分析师Viraj Patel称可能举行的第二轮公投是英国退欧诸多“尾部风险”之一。但他表示，对英国退欧的协商将是未来数月影响英镑走势的主要因素。
纽约梅隆银行分析师在给客户的研究报告中称，英镑对苏格兰的消息没有做出明显反应让人意外，有关第二轮公投的消息对市场而言可能开始变得愈发重要。
“英镑迄今对苏格兰公投可能性的消息反应冷淡，这正是2014年公投前的模式，”他们写道。
“但自6月23日以来，政治敏感性显然已经成为英镑走势的推动因素...在触发第50条后，苏格兰首席部长将举行第二次公投的风险可能在之后的数周重压英镑。”
英镑兑欧元日内下滑0.1%报0.8525英镑。(完) (编译 刘秀红/李爽 审校 孙茉莉/艾茂林)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”