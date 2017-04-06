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市场报道 | 2017年 4月 6日 星期四 17:39 BJT

欧洲汇市：英镑承压，受制于英国退欧谈判的不确定性

路透伦敦4月6日 - 英镑兑美元周四下跌，投资者认为英国退欧的不确定性，超过了英国经济具有韧性的一些信号。

英镑周三反弹，因英国服务业数据强于预期，发出英国服务业仍在欣欣向荣的信号。

但英镑周四回吐一些涨幅，因投资者认为，在英国或欧盟发出软化谈判立场的信号前，退欧将不利于英国经济。

0902GMT，英镑/美元跌0.1%报1.2479美元。英镑/欧元亦跌0.1%，报0.8585。

“我要转变看法、真正看多英镑的时候，就是当我知道欧盟愿意在服务业--具体而言即金融服务业方面给英国一个较好协议的时候，”野村外汇分析师Jordan Rochester说道。

自去年6月英国公投退欧后，英镑/美元已跌去近20%。

欧洲理事会主席图斯克计划周四在伦敦会晤英国首相特雷莎梅。(完) (编译 于春红/孙茉莉; 审校 王颖)
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