版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 16:25 BJT

欧洲汇市：英镑持稳于七个月高点下方，等待服务业活动数据出炉

路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四持稳于七个月高点下方，投资者等待英国服务业调查报告出炉，之前公布的制造业调查结果好于预期。

英镑周三多数时间持稳，未理会英国与欧盟之间的口水战。

但在美联储声明为6月升息保留可能性后，英镑兑美元下跌逾0.5%。

周四英镑兑美元日内持平于1.2865，较4月高位1.2965仅低0.01美元。

市场关注将于0830GMT公布的Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)。

英镑兑欧元跌0.2%至0.8473英镑。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 蔡美珍/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐