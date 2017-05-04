欧洲汇市：英镑持稳于七个月高点下方，等待服务业活动数据出炉

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月4日 - 英镑兑美元周四持稳于七个月高点下方，投资者等待英国服务业调查报告出炉，之前公布的制造业调查结果好于预期。
英镑周三多数时间持稳，未理会英国与欧盟之间的口水战。
但在美联储声明为6月升息保留可能性后，英镑兑美元下跌逾0.5%。
周四英镑兑美元日内持平于1.2865，较4月高位1.2965仅低0.01美元。
市场关注将于0830GMT公布的Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)。
英镑兑欧元跌0.2%至0.8473英镑。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 蔡美珍/艾茂林)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)