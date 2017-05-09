欧洲汇市：英镑持稳于1.30美元下方，焦点转向英国央行

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透伦敦5月9日 - 英镑兑美元周二持稳在近期触及的七个月高点近1.30美元的附近，交易员转向观察英国央行本周通胀报告及政策会议，以寻找英镑的新驱动因素；英镑过去一个月已经升值近5%。
英国央行的“超级星期四”将会受到密切关注，各界将寻求英国利率将维持在纪录低点多久时间的各种线索。通胀率已经升破英国央行的2%目标，也高于薪资增幅，同时也令消费者受到打击；消费者是去年英国公投退欧以来提振经济的主力。
近期路透调查结果显示，分析师预期最早2019年之前政策都不会有改变，因英国央行还在等待与欧盟间的分手协商状况。
投资者还将关注英央行是否将下调经济成长预估；该央行曾在2月的上一报告中上调了预估。
分析师称，周四之前英镑兑美元可能将处于1.2850-1.2990美元区间，自上周初以来英镑即在该区间交投。周二英镑持平在1.2940美元，接近本周初触及的七个月高位1.2990美元。
“在法国选举后，英镑已测试1.30美元。但我认为，英镑将继续在这水准附近遇到阻力。”Caxton FX汇市分析师Alexandra Russell-Oliver称。
“英镑可突破该水准，将需要看到要么有更多英国央行货币政策委员采取鹰派立场，要么英国央行调整言论，更明确显示鹰派立场。”
英镑兑欧元周二上涨0.3%至0.8416英镑，自去年6月以来累计跌不到10%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0