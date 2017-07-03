欧洲汇市：英镑持稳在1.30美元上方，交易员关注英国制造业数据

* 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

路透伦敦7月3日 - 英镑周一在1.30美元上方持稳，接近六周高点，交易员在关注英国将公布的制造业调查数据，以判断对英国央行今年升息的押注是否有依据。

上周英镑兑美元创下近八个月最大周线涨幅，攀升近2.5%，最高达到1.3030美元。此前英国央行总裁卡尼表示，今年很可能需要升息，因为经济已经接近满负荷运转，央行将在未来数月对此进行讨论。

本季度英镑表现创下两年来最佳，得益于美元疲软的提振，因为美国数据令人失望，而且投资人对特朗普推出有利于企业和经济增长政策的期望降温。

在卡尼发表评论后，投资者开始反映年底前约有50%的机率升息。

但并非所有分析师都相信，在英国进行脱欧谈判之际，英国央行将坚持贯彻其鹰派评论。他们表示，即便利率稍升，那未必代表是政策展开稳步收紧周期。

“英国央行官员或许是想试图在不知不觉中将政策正常化的问题搬上台面，但事实上导致市场现在反映出预计2017年升息机率像掷硬币一样为五五波。”荷兰安智银行(ING)汇市策略师Viraj Patel在客户报告中称。

Patel表示，7月的宏观数据将是“这种偏鹰派行动的最大考验”，该行预期本周的采购经理人指数(PMI)调查将表明行业在夏季放缓。英国制造业PMI将在0830 GMT公布。

英镑/美元小跌0.1%报1.3010。英镑/欧元持平报0.8762英镑。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 高琦/于春红)